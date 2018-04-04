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Проживающих в Южной Осетии россиян могут обеспечить полисами ОМС
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Проживающих в Южной Осетии россиян могут обеспечить полисами ОМС 

Парламентская газета 2 часа назад
Фото: Парламентская газета
Правительство внесло на ратификацию в Госдуму Соглашение между Россией и Южной Осетией об обязательном медицинском страховании граждан РФ, постоянно проживающих в республике. Соответствующий законопроект опубликован на сайте системы обеспечения законодательной деятельности.
«В целях реализации Соглашения в части страхования граждан РФ, постоянно проживающих на территории Республики Южная Осетия, в системе ОМС РФ федеральным ФОМС будет осуществляться включение граждан РФ, постоянно проживающих на территории Республики Южная Осетия, в реестр лиц, застрахованных по ОМС», — говорится в пояснительной записке к документу.
В соответствии с соглашением граждане России, проживающие в Южной Осетии, смогут обращаться в российские медицинские организации для получения помощи по программе ОМС.
«Республика Южная Осетия создаёт необходимые условия для осуществления страхования граждан РФ, постоянно проживающих на территории Республики Южная Осетия, в системе ОМС РФ и получения ими медицинской помощи в медицинских организациях РФ», — подчёркивается в пояснительной записке.
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