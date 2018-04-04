Ещё
Тина Канделаки отомстила своей учительнице
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Тина Канделаки отомстила своей учительнице 

Russianshowbiz.info 1 час назад
Фото: Russianshowbiz.info
Телеведущая и бизнесвумен Тина Канделаки опубликовала в Инстаграме фрагмент своего выступления на мероприятии Synergy Women Forum.
Женщина рассказала, что в молодости, когда она заканчивала школу, учительница грузинского языка постоянно ставила ей тройки. По всем остальным предметам Канделаки получала исключительно пятерки, поэтому конфликт с учительницей лишал ее возможности получить золотую медаль и поступить в тот университет, который выбрала Тина.
Школьницей Канделаки решила, что обязательно прорвется на телевидение, станет виджеем и каждый день будет напоминать учительнице, что хорошо знает грузинский. «Я прорвалась на грузинское телевидение и в каждом интервью рассказывала эту историю», — отметила телеведущая. Через какое-то время с ней связалась ее учительница и признала, что Тина действительно знает родной язык на «отлично», но попросила больше никогда не вспоминать эту историю.
Russianshowbiz.info: последние новости
Дана Борисова подвела итоги лечения Садальского обвинили в бесполезной болтовне Ольга Бузова отменила публичные выступления
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Германия заступилась за РФ в «деле Скрипаля»79
США предложили РФ прислать других дипломатов145
США восхитились новыми кораблями России112
«Мы не говорили, что этот „Новичок“ из России»197
Эрдоган «увел» девушку у Путина ради фото143
Видео
Раскрыты подробности стрельбы в штаб-квартире YouTube
Происшествия
00:09
Эрдоган «увел» девушку у Путина ради фото
Политика Другое
00:16
В Германии столкнулись поезда метро
Происшествия
01:04
Трамп определил степень своей жесткости к РФ
В мире
00:59
«Аэрофлот» отозвал иск к жене Аршавина
Шоу-бизнес
04:30
Британцы не смогли связать «Новичок» с Россией
Происшествия В мире
04:30
«Мы не говорили, что этот „Новичок“ из России»
В мире Статьи
00:58
«Дрофа — новая школа» попалась на госконтракте в Крыму
Образование Общество
04:49
Стало известно о связях Юлии Скрипаль с США
В мире
02:00
Украина нарвалась на Черноморский флот
Статьи Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение