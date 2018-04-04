Тина Канделаки отомстила своей учительнице

Телеведущая и бизнесвумен Тина Канделаки опубликовала в Инстаграме фрагмент своего выступления на мероприятии Synergy Women Forum.

Женщина рассказала, что в молодости, когда она заканчивала школу, учительница грузинского языка постоянно ставила ей тройки. По всем остальным предметам Канделаки получала исключительно пятерки, поэтому конфликт с учительницей лишал ее возможности получить золотую медаль и поступить в тот университет, который выбрала Тина.

Школьницей Канделаки решила, что обязательно прорвется на телевидение, станет виджеем и каждый день будет напоминать учительнице, что хорошо знает грузинский. «Я прорвалась на грузинское телевидение и в каждом интервью рассказывала эту историю», — отметила телеведущая. Через какое-то время с ней связалась ее учительница и признала, что Тина действительно знает родной язык на «отлично», но попросила больше никогда не вспоминать эту историю.