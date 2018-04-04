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Для наблюдения за президентскими выборами в Азербайджане аккредитацию прошел 871 международный наблюдатель
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Для наблюдения за президентскими выборами в Азербайджане аккредитацию прошел 871 международный наблюдатель 

ИА Синьхуа 59 минут назад
Баку, 3 апреля /Синьхуа/ — Для наблюдения за президентскими выборами аккредитацию в Центральной избирательной комиссии /ЦИК/ Азербайджана прошел 871 международный наблюдатель, из них 58 представляют международные организации, являясь гражданами 59 стран. Об этом сегодня сообщил заведующий отделом медиа и общественных связей ЦИК Шахин Асадли.
Президентские выборы в Азербайджане назначены на 11 апреля. Борьбу за высший государственный пост поведут восемь зарегистрированных кандидатов, в том числе действующий президент Ильхам Алиев. —0—
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