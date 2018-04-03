Баку и Минск обсудили новые направления сотрудничества 

Президент Азербайджана Ильхам Алиев сегодня встретился с вице-премьером Беларуси Владимиром Семашко, передает телеканал «МИР 24». Отношения двух стран развиваются достаточно успешно, причем в самых разных сферах, подчеркнули собеседники. Однако товарооборот необходимо повышать и торговать не только друг с другом, но также продвигать совместную продукцию на рынках третьих стран. В частности речь зашла об азербайджано-белорусских тракторах. Как раз сегодня с конвейера Гянджинского завода сошел десятитысячный трактор Беларусь. И сегодня же Ильхам Алиев принял министра юстиции Турции. На встрече говорили об успешном развитии двусторонних отношений, а также о дружбе народов двух стран.
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