Ещё
Баку и Минск обсудили новые направления сотрудничества
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Баку и Минск обсудили новые направления сотрудничества 

Мир24 39 минут назад
Президент Азербайджана Ильхам Алиев сегодня встретился с вице-премьером Беларуси Владимиром Семашко, передает телеканал «МИР 24». Отношения двух стран развиваются достаточно успешно, причем в самых разных сферах, подчеркнули собеседники. Однако товарооборот необходимо повышать и торговать не только друг с другом, но также продвигать совместную продукцию на рынках третьих стран. В частности речь зашла об азербайджано-белорусских тракторах. Как раз сегодня с конвейера Гянджинского завода сошел десятитысячный трактор Беларусь. И сегодня же Ильхам Алиев принял министра юстиции Турции. На встрече говорили об успешном развитии двусторонних отношений, а также о дружбе народов двух стран.
Кроме того, собеседники отметили тесное сотрудничество правоохранительных органов Баку и Анкары.
ПОЗНАЙ ДЗЕН С НАМИЧИТАЙ НАС В ЯНДЕКС. НОВОСТЯХ
Мир24: последние новости
Телеканал «МИР» достиг рекордных показателей по аудитории в Казахстане В Азербайджане завершена печать бюллетеней к выборам президента «Новый Азербайджан» призвал женщин поддержать Алиева на выборах
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Мы не говорили, что этот „Новичок“ из России»133
«Наказание» Латвии требует осторожности57
Трамп заявил о жестком отношении к РФ250
Стало известно о связях Юлии Скрипаль с США119
Украина нарвалась на Черноморский флот818
Видео
00:16
В Германии столкнулись поезда метро
Происшествия
01:04
Трамп заявил о жестком отношении к РФ
Политика
00:59
Жена Аршавина избежала суда
Шоу-бизнес
04:30
Британцы не смогли связать «Новичок» с Россией
Происшествия В мире
04:30
«Мы не говорили, что этот „Новичок“ из России»
В мире Статьи
00:58
«Дрофа — новая школа» попалась на госконтракте в Крыму
Образование Общество
04:49
Обнаружены связи Юлии Скрипаль с США
В мире
02:00
Украина нарвалась на Черноморский флот
Статьи Армия
03:12
В США вынесли первый приговор по «делу РФ»
В мире Политика
02:35
Выявлены махинации ЧОПа в работе с кемеровским ТЦ
Пожары Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение