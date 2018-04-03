Наблюдатели от СНГ проследят за выборами в Азербайджане

За ходом президентских выборов в Азербайджане будут следить многочисленные иностранные наблюдатели. В том числе из стран СНГ сообщает телеканал «МИР 24». «Наша главная задача — дать объективную оценку и там, где можно, не вмешиваясь во внутренние дела, добрым советом помочь организаторам выборов исправить недостатки на стадии подготовки. Эти действия наших наблюдателей, такая наша позиция находят одобрение, поддержку в странах Содружества. Как правило, по завершении миссии мы получаем благодарность от руководства страны пребывания, от тех органов, которые отвечали за организацию избирательного процесса», — отметил председатель Исполнительного комитета — Исполнительный секретарь Содружества Независимых Государств Сергей Лебедев . Выборы президента в Азербайджане пройдут 11 апреля. ПОЗНАЙ ДЗЕН С НАМИЧИТАЙ НАС В ЯНДЕКС. НОВОСТЯХ