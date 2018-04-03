Кандидаты в президенты Азербайджана намерены решить социальные вопросы 

На главный пост страны претендуют восемь человек, передает телеканал «МИР 24». Впервые президент будет избираться на семь лет. От правящей партии «Новый Азербайджан» баллотируется действующий глава государства Ильхам Алиев. И сегодня представители его предвыборного штаба провели встречу с избирателями в поселке Нефтяные камни.
«Глава государства Ильхам Алиев за 15 лет достиг больших результатов для Азербайджана. Он создает благоприятные условия для населения», — рассказал директор Института информационных технологий, академик Расим Алигулиев.
Напомним, выборы президента Азербайджана состоятся 11 апреля.
ПОЗНАЙ ДЗЕН С НАМИЧИТАЙ НАС В ЯНДЕКС. НОВОСТЯХ