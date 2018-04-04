Цхинвал обвиняет американских дипломатов в срыве принятия заявления о неприменении силы

Тбилиси — Представитель оккупированного Цхинвалского региона ( Южной Осетии — прим. ред.) на Женевских международных дискуссиях Мурат Джиоев обвинил американских дипломатов в срыве принятия совместного заявления о неприменении силы на очередном раунде переговоров, который проходил 27-28 марта.

Мурат Джиоев в ходе встречи с лидером региона Анатолием Бибиловым 2 апреля заявил, что американские дипломаты проявили «крайне неконструктивный подход», и предложили «заведомо неприемлемые изменения» в документе.

«А именно, что заявление принимают страны-участники соглашения (о прекращении огня) от 12 августа 2008 года, т.е. они тем самым пытались вычленить из участников Южную Осетию и Абхазию », — заявил Джиоев.

«Мы им сказали, что эту формулировку мы даже не будем рассматривать и что ситуацию дестабилизирует именно американская делегация», — отметил представитель Цхинвала.

Дмитрий Медведев и Тот же вопрос Джиоев широко затронул на следующий день и заявил местным СМИ, что Соглашение о прекращении огня подписали тогдашние президенты России и Франции Николя Саркози , «после чего президент Франции согласовал данный документ с президентом Грузии ».

По словам Джиоева, американская делегация таким образом попыталась исключить из участников Женевских дискуссий Южную Осетию и Абхазию. «На что мы выразили категорический протест. И еще раз напомнили, что дискуссии проводятся потому, что Грузия совершила агрессию против Южной Осетии», — заявил он.

«Югоосетинская делегация подчеркнула, что в обеспечении безопасности нуждаются, в первую очередь, Южная Осетия и Абхазия, и их надо обезопасить от повторения грузинской агрессии», — добавил Джиоев.

Очередной 43-й раунд Женевских переговоров прошел 27-28 марта и участники дискуссий обсудили вопросы безопасности и гуманитарные вопросы.

Несмотря на прозвучавшие ранее заявления о том, что участники приближаются к консенсусу по заявлению о неприменении силы, последний раунд закончился без принятия заявления, после чего Тбилиси обвинил Москву в «деструктивном подходе» и преднамеренном создании тупиковой ситуации на переговорах.

МИД России , в свою очередь, заявил, что, к сожалению, участники не смогли договориться по проекту заявления и на этот раз неприемлемой была американская формулировка, которая возвращала к прежним тезисам августовских событий 2008 года». Миссия США кратко заявила по итогам переговоров, что в Женеве не удалось достичь соглашения по заявлению о неприменении силы.