Ещё
Цхинвал обвиняет американских дипломатов в срыве принятия заявления о неприменении силы
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Цхинвал обвиняет американских дипломатов в срыве принятия заявления о неприменении силы 

ИноСМИ 2 часа назад
Фото: ИноСМИ
Тбилиси — Представитель оккупированного Цхинвалского региона (Южной Осетии — прим. ред.) на Женевских международных дискуссиях Мурат Джиоев обвинил американских дипломатов в срыве принятия совместного заявления о неприменении силы на очередном раунде переговоров, который проходил 27-28 марта.
Мурат Джиоев в ходе встречи с лидером региона Анатолием Бибиловым 2 апреля заявил, что американские дипломаты проявили «крайне неконструктивный подход», и предложили «заведомо неприемлемые изменения» в документе.
«А именно, что заявление принимают страны-участники соглашения (о прекращении огня) от 12 августа 2008 года, т.е. они тем самым пытались вычленить из участников Южную Осетию и Абхазию», — заявил Джиоев.
«Мы им сказали, что эту формулировку мы даже не будем рассматривать и что ситуацию дестабилизирует именно американская делегация», — отметил представитель Цхинвала.
Тот же вопрос Джиоев широко затронул на следующий день и заявил местным СМИ, что Соглашение о прекращении огня подписали тогдашние президенты России и Франции Дмитрий Медведев и Николя Саркози, «после чего президент Франции согласовал данный документ с президентом Грузии».
По словам Джиоева, американская делегация таким образом попыталась исключить из участников Женевских дискуссий Южную Осетию и Абхазию. «На что мы выразили категорический протест. И еще раз напомнили, что дискуссии проводятся потому, что Грузия совершила агрессию против Южной Осетии», — заявил он.
«Югоосетинская делегация подчеркнула, что в обеспечении безопасности нуждаются, в первую очередь, Южная Осетия и Абхазия, и их надо обезопасить от повторения грузинской агрессии», — добавил Джиоев.
Очередной 43-й раунд Женевских переговоров прошел 27-28 марта и участники дискуссий обсудили вопросы безопасности и гуманитарные вопросы.
Несмотря на прозвучавшие ранее заявления о том, что участники приближаются к консенсусу по заявлению о неприменении силы, последний раунд закончился без принятия заявления, после чего Тбилиси обвинил Москву в «деструктивном подходе» и преднамеренном создании тупиковой ситуации на переговорах.
МИД России, в свою очередь, заявил, что, к сожалению, участники не смогли договориться по проекту заявления и на этот раз неприемлемой была американская формулировка, которая возвращала к прежним тезисам августовских событий 2008 года». Миссия США кратко заявила по итогам переговоров, что в Женеве не удалось достичь соглашения по заявлению о неприменении силы.
Женевские обсуждения, которые стартовали после августовской войны 2008 года, проводятся под совместным председательством ЕС, ООН и ОБСЕ, и в них участвуют представители Грузии, России и США, а также представители из Цхинвала и Сухума.
ИноСМИ: последние новости
«Близкие люди». Минск дружит с Тбилиси без оглядки на Москву Россия отказалась не применять силу в Грузии: как это скажется на Карабахе Азербайджан победит в войне с Арменией
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия созвала Совбез ООН349
У России нашелся неожиданный защитник30
Трамп потребовал платы за Сирию118
Новая угроза для РФ, ЧП в Москве и другие события дня4
В США нашли способ уничтожить супероружие России148
Видео
02:18
Спевшего «Мурку» священника наказали
Общество
05:13
Названа причина пожара в «Персее для детей»
Происшествия Пожары
00:35
У России нашелся неожиданный защитник
Политика
01:21
Макаки снимают стресс в горячих источниках
Наука Наука и техника
03:50
Резник назвал причины ссоры с Пугачевой
Шоу-бизнес Другое
00:58
«С прицелом на Курилы»: ВВС США разворачиваются в Японии
Армия В мире
00:37
Рыбку обвинили в изнасиловании
Шоу-бизнес
04:48
Украине «перекроют» Керченский пролив
Политика Войска
03:58
В огне ТЦ «Персей для детей» погиб человек
Происшествия
04:46
Трамп потребовал платы за Сирию
В мире Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение