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США пытались исключить Южную Осетию из Женевских дискуссий, заявил Цхинвал
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США пытались исключить Южную Осетию из Женевских дискуссий, заявил Цхинвал 

РИА Новости 36 минут назад
Фото: РИА Новости
ЦХИНВАЛ, 3 апр — РИА Новости. Американская делегация в последнем раунде Женевских дискуссий предложила внести неприемлемые поправки в заявление о приверженности принципу неприменения силы в Закавказье. Они означали бы отстранение Южной Осетии от обсуждения этого важного соглашения, рассказал на пресс-конференции в Цхинвале полпред президента Южной Осетии по вопросам постконфликтного урегулирования Мурат Джиоев.
Очередной раунд Женевских дискуссий по безопасности в Закавказье проходил 27-28 марта
"Делегация США выступила с предложением дополнить заявление таким образом, чтобы в его принятии могли участвовать только страны-участницы соглашения Медведев-Саркози от 12 августа 2008 года. То есть налицо попытка исключить Южную Осетию из Женевских дискуссий, на что мы выразили категорический протест", — цитирует Джиоева Sputnik Южная Осетия.
Таким образом, продолжил полпред, из-за неконструктивной позиции представителей Грузии и США, согласование двустороннего заявления о неприменении силы не увенчалось успехом.
Женевские дискуссии проводятся с 15 октября 2008 года в двух рабочих группах: по безопасности и гуманитарным вопросам. Они являются единственной площадкой для диалога представителей Сухума и Цхинвала с Тбилиси. Главная цель Женевских дискуссий — выработка соглашения о неприменении силы между Грузией и Южной Осетией и между Грузией и Абхазией.
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