Делегация Минпромторга России провела в Армении ряд встреч по развитию двустороннего сотрудничества 

28-30 марта 2018 года заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Олег Рязанцев посетил с рабочей поездкой Республику Армения, где принял участие в работе Российско-Армянского круглого стола. Мероприятие прошло в формате совместного заседания совета коллегии Военно-промышленной комиссии Российской Федерации по вопросам военно-экономического (технического) сотрудничества ОДКБ с участием представителей заинтересованных министерств, ведомств, предприятий и организаций военно-промышленного комплекса Республики, Кроме того, замминистра посетил Вторую Военно-промышленную конференцию, проведенную на площадке II Международной выставки вооружения и оборонных технологий «ArmHiTec — 2018».
В ходе работы обсуждались текущее состояние и перспективы двустороннего российско-армянского сотрудничества организаций и предприятий оборонно-промышленных комплексов, проблемные вопросы в этой сфере, намечены возможные направления их решения. В этих целях подписаны два соглашения о намерениях, а также договор на поставку продукции.
Проведение мероприятия должно способствовать развитию и углублению на взаимовыгодной основе кооперационных связей Армении и России. Реальные перспективы и заинтересованность в этом сохраняется как с российской, так и с армянской стороны.