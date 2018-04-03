Делегация Минпромторга России провела в Армении ряд встреч по развитию двустороннего сотрудничества

В ходе работы обсуждались текущее состояние и перспективы двустороннего российско-армянского сотрудничества организаций и предприятий оборонно-промышленных комплексов, проблемные вопросы в этой сфере, намечены возможные направления их решения. В этих целях подписаны два соглашения о намерениях, а также договор на поставку продукции.

Проведение мероприятия должно способствовать развитию и углублению на взаимовыгодной основе кооперационных связей Армении и России. Реальные перспективы и заинтересованность в этом сохраняется как с российской, так и с армянской стороны.