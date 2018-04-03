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Научная библиотека Северной Осетии оцифровала произведения осетинских писателей
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Научная библиотека Северной Осетии оцифровала произведения осетинских писателей 

ТАСС 1 час назад
ВЛАДИКАВКАЗ, 3 апреля. /ТАСС/. Национальная научная библиотека Северной Осетии оцифровала произведения осетинских писателей. Об этом сообщил во вторник на заседании правительства региона министр культуры Северной Осетии Руслан Мильдзихов.
"Национальная научная библиотека, по моему мнению, является флагманом культуры в Осетии. Они реализовали онлайн-проект «Книжный мир Осетии». Было оцифровано творческое наследие осетинских писателей. Читателям представлены произведения, статьи, переписка, рассказы Коста Хетагурова, Георгия Малиева, Блашка Гурджибекова, Хазби Калоева, Мухарбека Кочисова, Розы Кочисовой", — сказал Мильдзихов.
Кроме того, библиотека реализует мультимедийный проект «Литературная карта Осетии». Читателям представлена прошлая и современная литературная жизнь Северной и Южной Осетии в виде территориальной карты.
Путеводитель состоит из нескольких разделов, которые включают в себя информацию о путешествии русских и зарубежных писателей по Осетии, псевдонимах осетинских авторов, литературных премиях, объединениях и журналах, издательствах и литературных событиях. Кроме того, пользователи смогут познакомиться с литературными памятниками и памятными местами, с улицами, названными именами писателей, с музеями и библиотеками.
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