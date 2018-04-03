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К пасхе Грузинская железная дорога меняет расписание рейсов
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К пасхе Грузинская железная дорога меняет расписание рейсов 

РЖД-Партнер 2 часа назад
Фото: РЖД-Партнер
Изменится также расписание двухэтажного электропоезда Stadler по маршруту Тбилиси-Батуми-Тбилиси. Отправление с Тбилийского центрального вокзала в 10:30, достижение Батуми в 15:30. Отправление из Батуми в 17:10 и прибытие в Тбилиси в 22:03.
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