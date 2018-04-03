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Журналист меняет профессию: бармен в ночном клубе в Тбилиси
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Журналист меняет профессию: бармен в ночном клубе в Тбилиси 

Sputnik Грузия 2 часа назад
Фото: Sputnik Грузия
Репортер Sputnik решил проверить свои силы в роли бармена в одном из тбилисских ночных клубов. Смотрите на видео Sputnik Грузия, что из этого получилось
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