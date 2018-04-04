Между Краснодаром и Тбилиси протянут воздушный «мост»

24 мая 2018 года "Уральские авиалинии" открывают новый прямой рейс из Краснодара Тбилиси . Он будет выполнятся дважды в неделю. По четвергам Airbus A320 перевозчика будет отправляться из столицы Кубани в 6.40, из столицы Грузии — в 9.55. По воскресеньям — в 15.40 и 18.55 соответственно. Время в пути — 1 ч 20 мин, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе авиакомпании.

Билеты доступны на сайте www.uralairlines.com, в мобильном приложении Uralairlines, по звонку в call-центр на номер 8-800-7700-262 или в авиакассах.

В Тбилиси путешественников ждут старинные крепости, высокогорные храмы, колоритные кварталы и красивейшие пейзажи. Взглянуть на этот древний город можно со смотровой площадки крепости Нарикала, а увидеть разом все архитектурное богатство Грузии — в Этномузее на Черепашьем озере. Бани Абанотубани позволят провести время с пользой для тела и духа. Стоит отведать и знаменитый дуэт хачапури плюс хинкали и насладиться настоящим грузинским вином.

"Уральские авиалинии" входят в число ведущих российских авиакомпаний по объему пассажирских перевозок. В 2017 году они перевезли 8 000 474 человека. География полетов компании насчитывает более 200 направлений. Воздушный флот состоит из 44 самолетов европейского концерна Airbus (24 А320, 13 А321 и 7 А319).