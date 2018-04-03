Рейтинг программы «Вместе» стал рекордным по Казахстану

Программа «Вместе» на телеканале «МИР» достигла рекордного успеха в Казахстане. Ее рейтинг по стране с 26-го марта по 1-е апреля составил 3,2%, а доля аудитории — 20,2%.

Напомним, помимо Казахстана, телеканал «МИР 24» смотрят жители еще 19 стран: Австрии, Азербайджана, Армении, Беларуси, Болгарии, Великобритании, Венгрии, Германии, Грузии, Кыргызстана Литвы, Молдовы, России, Таджикистана, Украины, Чехии, Швейцарии и Эстонии.

«МИР 24» — первый евразийский круглосуточный, информационный, культурологический и страноведческий телеканал. Он рассказывает о новостях в странах СНГ и в мире. В эфирной сетке представлен анализ последних политических и экономических событий, новости науки, культуры и спорта, обзоры прессы, новости киноиндустрии, шоу-бизнеса и светской жизни, репортажи и документальные фильмы, познавательные рубрики и многое другое.

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