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Вечеринка по-грузински
Sputnik Грузия
1 час назад
Фото:
Sputnik Грузия
Комментарии
Всемирный день вечеринки ежегодно отмечается 3 апреля. В разных странах мира этот день празднуют по-разному, как и по-разному проводят вечеринки. Вот в
Грузии
, например, ни одна вечеринка не обходится без застолья.
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