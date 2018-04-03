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Вечеринка по-грузински
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Вечеринка по-грузински 

Sputnik Грузия 1 час назад
Фото: Sputnik Грузия
Всемирный день вечеринки ежегодно отмечается 3 апреля. В разных странах мира этот день празднуют по-разному, как и по-разному проводят вечеринки. Вот в Грузии, например, ни одна вечеринка не обходится без застолья.
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