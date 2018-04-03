Ещё
Баку и Нахичевань соединит железная дорога
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Баку и Нахичевань соединит железная дорога 

РЖД-Партнер 2 часа назад
Фото: РЖД-Партнер
Глава ЗАО «Азербайджанские железные дороги» Джавид Гурбанов сообщил, что соответствующие договоренности были джостигнуты в ходе визита президента Ирана Хасана Рухани в Азербайджан.
"По железнодорожному маршруту будут ходить высокоскоростные поезда Stadler. Протяженность ветки составит 1450 км", — отметил Д.гурбанов.
Нахичеванская Автономная Республика — эксклав Азербайджанской Республики, являющийся, в соответствии с Конституцией Азербайджана и собственной конституцией, автономным государством в составе Азербайджанской Республики.
РЖД-Партнер: последние новости
Азербайджанские железные дороги объявили о запуске контейнерного поезда Мерсин - Баку Иран заинтересован в проекте Баку – Тбилиси – Карс Движение по Крымскому мосту запустят в декабре
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тулеев получил новую должность396
Киевский прокурор появился на телевидении голым114
Стало известно о тайном счете Скрипалей110
Мария Аронова устроила скандал во время спектакля45
Шойгу сделал предложение детям из Кемерово77
Видео
01:39
Стало известно о тайном счете Скрипалей
В мире Происшествия
00:42
Сбежавший из цирка шимпанзе прогулялся по Краснодару
Происшествия
01:04
Директор школы поцеловал свинью, проиграв ученикам в споре
Общество
00:37
В РФ передумали повышать пенсионный возраст
Экономика
00:29
Семью Нетребко выгнали из театра
Шоу-бизнес Другое
00:43
Россиян ждет двухдневная рабочая неделя
Общество
Озлобленный гусь напугал американских военных
Интернет
04:29
Подростков захватил опасный флешмоб с презервативами
Общество
01:47
Мария Аронова устроила скандал во время спектакля
Шоу-бизнес
00:33
Стали известны подробности взрыва в Ереване
Происшествия Социология
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение