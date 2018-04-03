Баку и Нахичевань соединит железная дорога 

Глава ЗАО «Азербайджанские железные дороги» Джавид Гурбанов сообщил, что соответствующие договоренности были джостигнуты в ходе визита президента Ирана Хасана Рухани в Азербайджан.
"По железнодорожному маршруту будут ходить высокоскоростные поезда Stadler. Протяженность ветки составит 1450 км", — отметил Д.гурбанов.
Нахичеванская Автономная Республика — эксклав Азербайджанской Республики, являющийся, в соответствии с Конституцией Азербайджана и собственной конституцией, автономным государством в составе Азербайджанской Республики.