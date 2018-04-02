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Российские полярники передали Южной Осетии флаг республики, побывавший на Северном полюсе
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Российские полярники передали Южной Осетии флаг республики, побывавший на Северном полюсе 

ТАСС 2 часа назад
ЦХИНВАЛ, 2 апреля. /ТАСС/. Почетный гражданин Цхинвала, генерал-майор Виктор Бунин и заслуженный полярник СССР Владимир Кошелев в понедельник передали президенту Южной Осетии Анатолию Бибилову флаг республики, водруженный 1 апреля 2008 года на Северном полюсе экспедицией под их руководством. Полярники также пригласили главу государства посетить Антарктиду в канун 200-летия ее открытия российскими мореплавателями, передает корреспондент ТАСС.
"В 2008 году для поднятия духа народа Южной Осетии были необходимы подобные героические шаги. Вы воодушевили народ республики", — сказал Бибилов на встрече с полярниками. Флаг будет передан в Национальный музей Южной Осетии в Цхинвале для постоянной экспозиции, добавил глава государства.
В свою очередь Бунин рассказал, что помимо флага члены той экспедиции взяли в Арктику освященные в храме осетинские пироги, домашнее вино из Цхинвала, а также используемые в традиционном осетинском застолье три ребра из правого бока жертвенного быка. «Это было благое дело, чтобы мир узнал о самостоятельной республике», — сказал Бунин, добавив, что этот флаг раньше хранился в Санкт-Петербурге в Российском государственном музее Арктики и Антарктики.
Кошелев пригласил Бибилова на празднование 200-летие открытия Антарктиды Фаддеем Беллинсгаузеном и Михаилом Лазаревым и предложил ему слетать на шестой континент в рамках той поездки. Президент Южной Осетии принял приглашение и ответил, что «с удовольствием бы слетал».
В тот же день в честь 10-летия водружения флага Южной Осетии на Северном полюсе прошел автопробег по Цхинвалу, в ходе которого более 20 машин с осетинскими и российскими флагами проехали по памятным местам города. Этой же дате была посвящена и фотовыставка «Осетинский триколор на макушке Земли».
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