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ЧЕ-2018 по боксу до 22 лет: все призёры и командный зачёт
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ЧЕ-2018 по боксу до 22 лет: все призёры и командный зачёт 

Vringe.com 3 часа назад
Фото: Vringe.com
С 25 марта по 1 апреля в Тыргу-Жиу (Румыния) прошёл чемпионат Европы среди боксёров возрастом до 22 лет. vRINGe.com предлагает вашему вниманию всех призёров первенства и итоговый командный зачёт.
Весовая категория до 49 кг  1. Ислам Абумуслимов (Россия) 2. Шахил Аллахвердиев (Грузия) 3. Евгений Овсянников (Украина) 3. Ибрагим Салах (Германия)
Весовая категория до 52 кг  1. Даниэль Асенов (Болгария) 2. Габриэль Эскобар (Испания) 3. Биллал Беннама (Франция) 3. Максим Стахеев (Россия)
Весовая категория до 56 кг  1. Роберт Джитару (Румыния) 2. Тайфур Алиев (Азербайджан) 3. Боян Асенов (Болгария) 3. Хосе Кильес (Испания)
Весовая категория до 60 кг  1. Дмитрий Асанов (Беларусь) 2. Альберт Батыргазиев (Россия) 3. Отари Навериани (Грузия) 3. Дорин Букша (Молдова)
Весовая категория до 64 кг  1. Лаша Гурули (Грузия) 2. Тугрулхан Эрдемир (Турция) 3. Владислав Барышник (Германия) 3. Франческо Иоциа (Италия)
Весовая категория до 69 кг  1. Владислав Савостьянов (Россия) 2. Карл Фейл (Англия) 3. Максим Пилипец (Украина) 3. Винченцо Аррекья (Италия)
Весовая категория до 75 кг  1. Алексей Токарчук (Украина) 2. Гиорги Харабадзе (Грузия) 3. Сильвио Ширле (Германия) 3. Михаил Остроумов (Израиль)
Весовая категория до 81 кг 1. Степан Грекул (Украина) 2. Лео Цветкович (Хорватия) 3. Альберто Биро (Румыния) 3. Атанасиос Казакис (Германия)
Весовая категория до 91 кг  1. Муслим Гаджимагомедов (Россия) 2. Сергей Горсков (Украина) 3. Нарек Манасян (Армения) 3. Тони Филипи (Хорватия)
Весовая категория свыше 91 кг  1. Азиз Мухидин (Италия) 2. Марко Милун (Хорватия) 3. Магомед Абдуллаев (Азербайджан) 3. Владислав Муравин (Россия)
КОМАНДНЫЙ ЗАЧЁТ
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