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Дзюдоист Маргиев стал серебряным призёром этапа Гран-при в Грузии
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Дзюдоист Маргиев стал серебряным призёром этапа Гран-при в Грузии 

Чемпионат.com 1 час назад
В третий, заключительный день турнира серии Гран-при по дзюдо в Тбилиси (Грузия) российские спортсмены завоевали первую и единственную медаль. Её обладателем стал Мераб Маргиев, ставший серебряным призёром в весовой категории до 100 кг. В финальной схватке российский дзюдоист уступил Петеру Пальчику из Израиля.
Дзюдо. Этап серии Гран-при. Тбилиси, Грузия Мужчины. До 100 кг  1. Петер Пальчик (Израиль). 2. Мераб Маргиев (Россия). 3. Хорхе Фонсека (Португалия) и Онизе Саниблидзе (Грузия)… 9-16. Рамазан Малсуйгенов (Россия).
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