Дзюдоист Маргиев стал серебряным призёром этапа Гран-при в Грузии 

В третий, заключительный день турнира серии Гран-при по дзюдо в Тбилиси (Грузия) российские спортсмены завоевали первую и единственную медаль. Её обладателем стал Мераб Маргиев, ставший серебряным призёром в весовой категории до 100 кг. В финальной схватке российский дзюдоист уступил Петеру Пальчику из Израиля.
Дзюдо. Этап серии Гран-при. Тбилиси, Грузия Мужчины. До 100 кг 1. Петер Пальчик (Израиль). 2. Мераб Маргиев (Россия). 3. Хорхе Фонсека (Португалия) и Онизе Саниблидзе (Грузия)… 9-16. Рамазан Малсуйгенов (Россия).