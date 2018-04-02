Сборная России заняла пятое место на молодёжном чемпионате Европы по регби 

Молодёжная мужская сборная России по регби (игроки не старше 18 лет) заняла пятое место на чемпионате Европы, проходившем в Польше. В матче за пятое место россияне разгромили Румынию со счётом 33:7.
Чемпионат Европы выиграла сборная Грузии. В финале грузинские регбисты обыграли французов со счётом 8:3. Бронзовые медали завоевала сборная Испании, разгромившая Португалию со счётом 17:0.
Чемпионат Европы по регби. Матч за 5-е место
Румыния — Россия — 7:33 (7:21) Результативные действия сборной России: попытки — Маслов, Кемаев, Бернаучис, Чепрага, Глотов; реализации — Маслов (4).