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Символ Вербного воскресенья в Грузии может исчезнуть
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Символ Вербного воскресенья в Грузии может исчезнуть 

Мир24 1 час назад
Символ Вербного воскресенья в Грузии — колхидская верба — на грани исчезновения. В последние годы это вечнозеленое растение массово вырубают, а оставшиеся кусты уничтожает огневка самшитовая. Патриархия и экологи объединились ради спасения вербы, передает корреспондент «МИР 24» Диана Иоселиани.
Агрономы государственного рассадника, расположенного на Гомборском перевале, прежде всего хотят, чтобы люди знали, как трудно выращивать вербу.
«Верба разводится и черенкованием, и семенами. Первый способ более эффективный. Позже срывается ветвь от куста и пересаживается в землю. И потом начинается естественный рост. Для этого нужно время», — говорит доктор биологических наук Тенгиз Метревели.
В лесах Западной Грузии все гораздо сложнее. К Вербному воскресенью вырубаются сотни многолетних кустов. Ветви продают у церквей, а из стволов делают украшения.
«Мы с болью в сердце можем говорить о том, что 80% вербы уже в природе нет. Во— первых, своими руками ее уничтожает человек, во-вторых, насекомые. Самшитовый паразит уничтожает кусты. Они попросту сохнут. Необходим уход и использование специальных препаратов», — говорит доктор биологических наук Тенгиз Метревели.
Небольшие контейнеры предназначены для разведения исчезающих растений. Специалистам приходится работать по 10-12 часов в сутки. Нужно успеть посадить черенки до наступления жары. Иначе не приживутся.
«У нас все должно идти по плану. Сейчас работаем над разведением кедра, пихты и ели. Сосновые необходимы для восстановления пострадавших от пожаров лесов Боржомского ущелья. Вообще, мы хотим, чтобы люди знали, какой это труд выращивать растения. А срубить можно за несколько минут», — говорит менеджер рассадника Анна Лория.
Таких хозяйств в Грузии всего три. Сейчас такое же хотят создать в субтропиках Аджарии. Именно там будут выращиваться кусты колхидской вербы, которые будут передавать в дар местным жителям.
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