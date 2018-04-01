Сыр, хинкали, хачапури: Где поесть вкусно в Тбилиси

Тбилиси — прекрасная столица Грузии и по совместительству столица хачапури по-аджарски, хинкали, сыра и вина. Избалованные огромным количеством туристов грузины, несмотря на гостеприимство и любовь, увы, не всегда ручаются за качество и вкус национальной кухни. Сыр, хинкали, хачапури: Где поесть вкусно в ТбилисиЧтобы избежать разочарования, мы составили список

проверенных мест, в которых вы точно насладитесь едой и атмосферой.

Хачапури

Лучший хачапури вы найдете в ресторане Dadiani. Там он идеальный! В меру соленый, в меру жирный, очень сочный и очень сырный —

всё, как полагается.

Хачапури по-аджарски ищите в ресторане Funicular, там вам и панорама города, и свежий воздух, и прекрасное обслуживание. В Funicular особенно приятно завтракать, если спросите, как можно

завтракать хачапури, ответим, что в Грузии возможно всё! Хинкали Как бы ни пытались найти вкусные хинкали в разных ресторанах

Тбилиси, лучше, чем в Machakhela нет нигде. Machakhela — это сетевой грузинский ресторан, который вы можете

встретить буквально на каждом шагу, особой атмосферой он не отличается, самый

обычный, но ради хинкали туда можно приходить буквально каждый день! Эларджи На удивление, традиционное грузинское блюдо довольно редко

встречается в меню, а если и встречается, то его, как правило, «нет в наличии».

И тут дело скорее всего не в наличии, а в том, что готовится оно хоть и не очень сложно, но очень долго. Эларджи — это кукурузная каша, которая больше чем наполовину состоит из сыра. Всем любителям сыра обязательно надо попробовать

это гастрономическое безумие и пробовать его надо только и только в Tashre.

Мороженое

Казалось бы, причем тут мороженное, если речь идет о Грузии?

А вот причем! В заведении под названием Luca Polare делают лучшее мороженное

если не в мире, то в Грузии точно. Количество вкусов переваливает за пару

десятков, а количество набранных там килограмм лучше и не считать. У них есть

всё — от натурального щербета без сахара до всяческих шоколадно-сливочных

вкусностей. В Тбилиси плохой погоды не бывает, поэтому полакомиться мороженым

захочется как в прохладном декабре, так и в невыносимо жарком августе.

Кофе

Лучший кофе вы найдете в Double B. Обычная сетевая российская кофейня в Тбилиси

превратилась в какое-то волшебное место, где кофе готовят в разы лучше, чем в Москве . Но туда стоит идти не только за кофе. Именно в Double B вы найдете то самое грузинское

гостеприимство, за которое там отвечают потрясающие бариста. Зайти туда за кофе — обеспечить себе

потрясающие настроение на весь день!