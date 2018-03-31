Пасха: Саргсян посетил предпраздничную службу в Ереване

К празднованию Воскресения Христова готовятся прихожане Армянской апостольской церкви, передает МИР 24.

Предпраздничная служба прошла в Ереване в церкви Святого Саркиса, на ней присутствовал Президент Армении Серж Саргсян . В преддверии армянской Пасхи в церквях служится Святая Литургия и проходит церемония зажжения лучин — «Чрагалуйц». После церемонии люди несут домой зажженные в церкви свечи, символизирующие божественный свет.

Для праздничного стола армяне обязательно готовят рисовый плов с сухофруктами, отварную рыбу и сладкую выпечку «гату».

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