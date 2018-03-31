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Пасха: Саргсян посетил предпраздничную службу в Ереване
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Пасха: Саргсян посетил предпраздничную службу в Ереване 

Мир24 1 час назад
Фото: Мир24
К празднованию Воскресения Христова готовятся прихожане Армянской апостольской церкви, передает МИР 24.
Предпраздничная служба прошла в Ереване в церкви Святого Саркиса, на ней присутствовал Президент Армении Серж Саргсян. В преддверии армянской Пасхи в церквях служится Святая Литургия и проходит церемония зажжения лучин — «Чрагалуйц». После церемонии люди несут домой зажженные в церкви свечи, символизирующие божественный свет.
Для праздничного стола армяне обязательно готовят рисовый плов с сухофруктами, отварную рыбу и сладкую выпечку «гату».
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