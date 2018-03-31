В Баку прошел митинг демократических сил 

В Баку прошел санкционированный митинг национального совета демократических сил, передает «МИР 24».
Акция под лозунгом «Свобода!» состоялась на стадионе «Мехсул». Участники выражали недовольство осуждением радикальных религиозных активистов, размахивали флагами и требовали отмены президентских выборов.
Вопреки заявлению организаторов о тысячах участников, реальное количество людей на митинге не превысило и пары сотен человек.
Предварительно митинг был согласован с мэрией Баку. Полиция приняла меры для его безопасного проведения.
Выборы президента Азербайджана состоятся 11 апреля. В них будут участвовать восемь официально зарегистрированных кандидатов. Ранее ЦИК сообщил, что печать бюллетеней для голосования завершена.
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