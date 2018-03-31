В Баку прошел митинг демократических сил

Баку прошел санкционированный митинг национального совета демократических сил, передает «МИР 24».

Акция под лозунгом «Свобода!» состоялась на стадионе «Мехсул». Участники выражали недовольство осуждением радикальных религиозных активистов, размахивали флагами и требовали отмены президентских выборов.

Вопреки заявлению организаторов о тысячах участников, реальное количество людей на митинге не превысило и пары сотен человек.

Предварительно митинг был согласован с мэрией Баку. Полиция приняла меры для его безопасного проведения.

Выборы президента Азербайджана состоятся 11 апреля. В них будут участвовать восемь официально зарегистрированных кандидатов. Ранее ЦИК сообщил, что печать бюллетеней для голосования завершена.

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