Зеленый город: в Ереване прошел масштабный субботник 

Тысячи жителей столицы убрали мусор в скверах, парках и на улицах города. В некоторых районах высадили саженцы. Городская мэрия уделяет особое внимание озеленению города. Так, за последние несколько лет площадь парковых зон и скверов выросла до 40 гектаров.
Хотят сажать, но не ухаживать
Что происходит с деревьями в Москве
«Мы осуществляем озеленение не только в Ереване, но и по всей Армении. Выделяется все больше денег на эти цели. Надеемся, что до осени посадка увеличится до ста тысяч деревьев», — заявил министр охраны природы страны Арцвик Минасян.
Подобные субботники в Армении проводятся несколько раз в год. Следующий запланирован на 14 апреля.
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