Зеленый город: в Ереване прошел масштабный субботник

Тысячи жителей столицы убрали мусор в скверах, парках и на улицах города. В некоторых районах высадили саженцы. Городская мэрия уделяет особое внимание озеленению города. Так, за последние несколько лет площадь парковых зон и скверов выросла до 40 гектаров.

Хотят сажать, но не ухаживать

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«Мы осуществляем озеленение не только в Ереване , но и по всей Армении . Выделяется все больше денег на эти цели. Надеемся, что до осени посадка увеличится до ста тысяч деревьев», — заявил министр охраны природы страны Арцвик Минасян

Подобные субботники в Армении проводятся несколько раз в год. Следующий запланирован на 14 апреля.

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