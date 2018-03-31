«Новый Азербайджан» призвал женщин поддержать Алиева на выборах

Азербайджане готовятся к президентским выборам. Представители партии «Новый Азербайджан» провели встречу с женским советом из региона Пираллахи.

Говоря о достижениях политики нынешнего президента страны, собравшиеся призвали женщин поддержать Ильхама Алиева на предстоящих выборах. Они отметили, что азербайджанская женщина играет очень важную роль в формировании национальных и нравственных ценностей народа, а также в укреплении государственности Азербайджана.

«Говоря об активной роли азербайджанских женщин в общественно-политической жизни, хочу подчеркнуть, что Ильхам Алиев успешно проводит политику, направленную на повышение роли женщин в обществе и государственном управлении в Азербайджане», — заявил ректор Азербайджанского Государственного Экономического Университета, доктор экономических наук Адалят Мурадов.

Всего на пост президента Азербайджана баллотируются восемь кандидатов. Выборы состоятся 11 апреля.

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