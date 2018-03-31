В Алматы проходит международный форум «СНГ — моя большая семья», в котором участвуют девушки и юноши с ограниченными возможностями. Все они студенты декоративно-прикладного колледжа искусств.
Глазной альбинизм:
«Родители скрыли от меня, что я слепая»
Посмотреть на достижения особенных ребят приехали представители России, Кыргызстана, Узбекистана и Беларуси. Еще четыре страны — Азербайджан, Армения, Грузия и Таджикистан — на связи онлайн. Учащиеся ткали, лепили из глины и играли на музыкальных инструментах. «К нам приходят дети с ограниченными возможностями, государство выделяет на них квоту — 2% от общего приема государственного заказа. Главное, чтобы они выдержали вступительный экзамен. Такие дети получают льготы со стороны государства — это стипендия, специальная стипендия», — рассказал директор алматинского государственного колледжа декоративно-прикладного искусства Сейткали Шалабаев.
Подобный форум проходит второй раз. Организаторы надеются, что мероприятие станет традиционным.
ПОЗНАЙ ДЗЕН С НАМИПОДПИШИСЬ НА НАС В TELEGRAM