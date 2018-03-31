Стала известна доля фальсификата на рынке коньяка

Пятая часть коньяка на российском рынке — подделка. Об этом заявил глава Роскачества Максим Протасов в интервью НТВ

«В настоящий момент я могу предварительно сказать, что около 21 процента тех коньяков, которые мы исследуем, произведены не из виноградного спирта. Иных видов спиртов», — сказал Потасов. — «В этом смысле они, конечно же, не могут являться коньяками».

Армении, Грузии, Молдавии и В феврале в рамках масштабного исследования коньяка, продающегося в стране, были проверены около 50 коньячных марок из России Франции . Ценовой диапазон закупленных образцов варьировался от 372 рублей до десяти тысяч. Чтобы пройти проверку, в продукции должен содержаться только коньячный, то есть виноградный, спирт. В ней не может быть других спиртов, например, пшеничного или картофельного, который добавляют недобросовестные производители.

Ранее сообщалось о сокращении объемов розничных продаж коньяка в России. В 2017 году его было продано 10,2 миллиона декалитров — это на 1,1 процента меньше, чем в 2016-м.

Некоммерческая организация «Российская система качества» с 2015 года проводит независимые экспертизы качества отечественных и зарубежных товаров, представленных на российском рынке. Лучшей продукции выдается специальный знак качества.