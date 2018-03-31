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Власти Северной Осетии добились запрета незаконной добычи песка на одном из месторождений
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Власти Северной Осетии добились запрета незаконной добычи песка на одном из месторождений 

ТАСС 34 минуты назад
ВЛАДИКАВКАЗ, 31 марта. /ТАСС/. Незаконная добыча песка полностью прекращена на месторождении Кантышевское-2 в Северной Осетии, сообщили в минприроды республики.
"Сегодня минприроды Северной Осетии полностью контролирует месторождение строительного песка Кантышевское-2, то есть добычные работы ведут только недропользователи, имеющие лицензии на право пользования недрами", — говорится в сообщении.
Также на месторождении оставлены две подъездные дороги, все остальные дороги перекопаны и контролируются рейдовыми группами. На территории работает специализированная техника лишь тех недропользователей, которые имеют лицензию.
Как сообщал глава республики Вячеслав Битаров в докладе-послании парламенту региона, совокупный налог, полученный от недропользователей в Северной Осетии, составил в 2017 году 58 млн рублей, что почти в два раза больше прежних показателей.
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