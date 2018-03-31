Власти Северной Осетии добились запрета незаконной добычи песка на одном из месторождений

"Сегодня минприроды Северной Осетии полностью контролирует месторождение строительного песка Кантышевское-2, то есть добычные работы ведут только недропользователи, имеющие лицензии на право пользования недрами", — говорится в сообщении.

Также на месторождении оставлены две подъездные дороги, все остальные дороги перекопаны и контролируются рейдовыми группами. На территории работает специализированная техника лишь тех недропользователей, которые имеют лицензию.