Ещё
Россия отказалась не применять силу в Грузии: как это скажется на Карабахе
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Россия отказалась не применять силу в Грузии: как это скажется на Карабахе 

ИноСМИ 1 час назад
Фото: ИноСМИ
27-28 марта в Женеве состоялся очередной раунд российско-грузинских переговоров, на котором предполагалось подписание соглашения о неприменении силы. Грузия после войны 2008 года в одностороннем порядке заявила о намерении не применять силу. Россия же 10 лет отказывалась это делать, однако незадолго до мартовского раунда женевских переговоров Москва стала намекать, что может подписать соглашение.
В заявлении МИД Грузии после встречи в Женеве отмечается, что России было предложено также выполнить соглашение 2008 года, согласно которому Россия должна вывести войска из Южной Осетии и Абхазии. Речь идет о соглашении Медведев — Саркози. Только при этом условии Грузия согласилась бы подписать соглашение о неприменении силы.
Однако, как пишет российский «Коммерсант», российская сторона заявляет, что никаких обязательств по выводу войск в соглашении Медведева — Саркози не было, речь шла о замене российских наблюдателей европейскими, а это уже сделано.
Российская сторона заявляет, что ужесточение позиции Грузии связано с активизацией американской стороны, тоже участвующей в переговорах. Российские дипломаты утверждают, что именно американцы оказывают давление на премьер-министра Грузии, который готов к примирительным шагам.
Так или иначе, России не удалось снять напряженность в отношениях с Грузией. России это было нужно для решения целого комплекса проблем. Во-первых, это связано с вероятностью того, что на саммите НАТО летом этого года Грузия и Украина получат ускоренный «пропуск» в Альянс. Членство Грузии в НАТО может стать для России невероятным ударом.
Во-вторых, отсутствие нормальных отношений между Грузией и Россией является препятствием для решения коммуникационных задач России, прежде всего, связанных с Арменией. Подписание соглашения России и Грузии могло в перспективе привести к открытию коммуникаций между Грузией и Абхазией и Южной Осетией, а это выгодно с точки зрения российско-армянских отношений.
Однако, как говорит российская сторона, после саммита в Женеве процесс отброшен на несколько лет назад. Иными словами, Армении еще долго придется ждать примирения России и Грузии и открытия альтернативных путей в Россию.
США активизировали свою политику на Южном Кавказе, и это происходит на фоне жесточайшей конфронтации между Западом и Россией. Отголоски новой политики США ощущает на себе и Армения. Это связано не только с тем, что Армения коммуникационно зависит от Грузии. Есть еще и Карабахский конфликт, в котором США и Россия являются посредниками, и Вашингтон обозначил свои позиции по этому конфликту так же четко, как по абхазскому и юго-осетинскому. Если по грузинским и украинским конфликтам США настаивают исключительно на сохранении территориальной целостности, обвиняя Россию в оккупации, то в случае с карабахским конфликтом говорят о принципе самоопределения и неприменении силы. Более того, США настаивают на размещении на линии соприкосновения мониторингового оборудования.
Напомним, что одной из грузинских озабоченностей, о которых они говорят открыто, является наличие в Армении российских военных баз.
ИноСМИ: последние новости
Азербайджан победит в войне с Арменией «Близкие люди». Минск дружит с Тбилиси без оглядки на Москву Скрытые угрозы легализации нелегитимных образований
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Улетела отдыхать»: чиновницу принудительно вернули в Кемерово118
РФ получила неожиданную поддержку647
На «Пусть говорят» разгорелся крупный скандал55
Стало известно, что британцы искали на борту «Аэрофлота»458
Потерявший семью кемеровчанин опубликовал видео трагедии70
Видео
05:03
У арестованной Савченко началась кровавая рвота
Украина В мире
05:15
Потерявший семью кемеровчанин опубликовал видео трагедии
Происшествия
04:07
«Улетела отдыхать»: чиновницу принудительно вернули в Кемерово
Происшествия
01:08
Появилось видео спасения детей из горящей «Зимней вишни»
Происшествия
09:55
«Газпром» не платит: почему Украине хочется тепла
Экономика Статьи
01:29
Порошенко раскритиковал защитников «Северного потока — 2»
Экономика В мире
00:30
«Я чувствую себя виновной»: признание владелицы ТЦ Кемерово
Происшествия
01:00
А был ли «Новичок»?: что расскажет Юлия Скрипаль
Происшествия Статьи
01:00
Голую Бузову застыдили после трагедии в Кемерово
Шоу-бизнес
04:46
СК пришел в администрацию Кемерово
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение