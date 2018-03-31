Россия отказалась не применять силу в Грузии: как это скажется на Карабахе

27-28 марта в Женеве состоялся очередной раунд российско-грузинских переговоров, на котором предполагалось подписание соглашения о неприменении силы. Грузия после войны 2008 года в одностороннем порядке заявила о намерении не применять силу. Россия же 10 лет отказывалась это делать, однако незадолго до мартовского раунда женевских переговоров Москва стала намекать, что может подписать соглашение.

В заявлении МИД Грузии после встречи в Женеве отмечается, что России было предложено также выполнить соглашение 2008 года, согласно которому Россия должна вывести войска из Южной Осетии Абхазии . Речь идет о соглашении Медведев — Саркози. Только при этом условии Грузия согласилась бы подписать соглашение о неприменении силы.

Однако, как пишет российский «Коммерсант», российская сторона заявляет, что никаких обязательств по выводу войск в соглашении Медведева — Саркози не было, речь шла о замене российских наблюдателей европейскими, а это уже сделано.

Российская сторона заявляет, что ужесточение позиции Грузии связано с активизацией американской стороны, тоже участвующей в переговорах. Российские дипломаты утверждают, что именно американцы оказывают давление на премьер-министра Грузии, который готов к примирительным шагам.

Так или иначе, России не удалось снять напряженность в отношениях с Грузией. России это было нужно для решения целого комплекса проблем. Во-первых, это связано с вероятностью того, что на саммите НАТО летом этого года Грузия и Украина получат ускоренный «пропуск» в Альянс. Членство Грузии в НАТО может стать для России невероятным ударом.

Во-вторых, отсутствие нормальных отношений между Грузией и Россией является препятствием для решения коммуникационных задач России, прежде всего, связанных с Арменией . Подписание соглашения России и Грузии могло в перспективе привести к открытию коммуникаций между Грузией и Абхазией и Южной Осетией, а это выгодно с точки зрения российско-армянских отношений.

Однако, как говорит российская сторона, после саммита в Женеве процесс отброшен на несколько лет назад. Иными словами, Армении еще долго придется ждать примирения России и Грузии и открытия альтернативных путей в Россию.

США активизировали свою политику на Южном Кавказе, и это происходит на фоне жесточайшей конфронтации между Западом и Россией. Отголоски новой политики США ощущает на себе и Армения. Это связано не только с тем, что Армения коммуникационно зависит от Грузии. Есть еще и Карабахский конфликт, в котором США и Россия являются посредниками, и Вашингтон обозначил свои позиции по этому конфликту так же четко, как по абхазскому и юго-осетинскому. Если по грузинским и украинским конфликтам США настаивают исключительно на сохранении территориальной целостности, обвиняя Россию в оккупации, то в случае с карабахским конфликтом говорят о принципе самоопределения и неприменении силы. Более того, США настаивают на размещении на линии соприкосновения мониторингового оборудования.

Напомним, что одной из грузинских озабоченностей, о которых они говорят открыто, является наличие в Армении российских военных баз.