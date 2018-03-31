Как в Тбилиси спасают старейший центр метеонаблюдений

Сотрудники старейшего центра наблюдений за погодой на Кавказе могут остаться без места работы. В прямом смысле этого слова. Научно-исследовательский институт гидрометеорологии Грузии был основан в начале 19-го века. Сейчас здание на грани обрушения. Как специалисты пытаются спасти уникальный архив и музейные экспонаты, узнал корреспондент «МИР 24» Михаил Робакидзе.

Грузинские синоптики опасаются собственного прогноза погоды. Сильный ветер и проливной дождь могут окончательно разрушить ветхое здание, в котором и расположен гидрометцентр.

Здание почти два века назад построили немецкие архитекторы. Сначала здесь был закавказский геофизическй центр, позже заработали обсерватория и гидрометцентр. В середине прошлого века синоптикам советской Грузии построили современное по тем временам многоэтажное здание. А в 2005 ученых выселили обратно. В срочном порядке.

«Нам сообщили, что здание передается Министерству обороны , и мы должны его освободить. Дали два дня. Вы представляете, что с нами было. К нам прикрепили двадцать солдат-новобранцев, которые переносили сюда все наше оборудование и архив. Бросали куда попало», — вспоминает профессор, директор НИИ Гидрометеорологии Тенгиз Цинцадзе.

Через дырявую крышу течет дождевая вода. Уникальный архив 180— летнего наблюдения за погодой и природными явлениями на грани уничтожения. В таком же состоянии и оборудование.

«Мы в этом помещении работать не можем. Так как институт находится в подчинении Технического университета, то нам выделили одну аудиторию, где работают наши сотрудники. Там стоят компьютеры. Однако мы каждый день приходим сюда, так как в один прекрасный день все может рухнуть», — говорит научный сотрудник НИИ Гидрометеорологии Бакур Бариташвили.

Есть в этом здании одна особая комната — здесь работал Иосиф Сталин. Будущий вождь всех времен и народов почти полтора года провел в должности дежурного синоптика-наблюдателя. Были у него и ночные смены, и выезды на отдаленные метеостанции.

«Зарплата Сталина была по тем временам очень даже не плохой — 29 рублей. На сегодняшний день это примерно 400 долларов. Кстати, не у одного из сотрудников института нет такой зарплаты», — рассказывает историк Александр Илисашвили.

Ученые мечтают об одном — получить новое здание и отремонтировать это. Тогда можно будет открыть музей истории грузинской науки, если, конечно, к тому времени все экспонаты не окажутся под руинами ветхой обсерватории.