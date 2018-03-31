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Кадыров: власти Чечни готовы заняться строительством дороги в Грузию
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Кадыров: власти Чечни готовы заняться строительством дороги в Грузию 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Власти Чеченской Республики готовы заняться строительством дороги в Грузию, сообщил глава региона Рамзан Кадыров на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».
По его словам, в Минэкономразвития РФ представлены четыре крупных проекта, которые готово реализовать руководство республики.
"Речь идет о строительстве скоростной железнодорожной магистрали, завершении восстановления второго этапа аэропорта в Грозном. Также нам предстоит завершить строительство участков автомобильной дороги М-29 «Кавказ» в обход г. Гудермеса, Аргуна и Грозного. Еще одним масштабным проектом может стать заявка на строительство дороги на Грузию", — написал Кадыров по итогам встречи с председателем правительства Чеченской Республики Абубакаром Эдельгериевым.
Как отметил глава региона, в рамках встречи обсуждались механизм реализации второго этапа строительства горнолыжного курорта «Ведучи» и ход осуществления проекта инновационно-строительного технопарка «Казбек».
Эдельгериев также сообщил Кадырову, что заинтересованность в строительстве и модернизации цементного завода в Чечне проявил инвестиционный фонд из Абу-Даби.
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