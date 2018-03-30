В Азербайджане завершена печать бюллетеней к выборам президента

ЦИК Азербайджана заявил, что печать бюллетеней для голосования на президентских выборах завершена, передает «МИР 24».

В ближайший понедельник документы начнут отправлять в избирательные округа.

Также перед выборами в Азербайджане идет регистрация наблюдателей. На данный момент ее прошли уже более 500 международных представителей из 52 стран, а также больше тысячи местных наблюдателей.

За две недели до выборов началась агитация.

Выборы президента Азербайджана состоятся 11 апреля. В них будут участвовать восемь официально зарегистрированных кандидатов.

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