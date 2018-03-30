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В Азербайджане завершена печать бюллетеней к выборам президента
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В Азербайджане завершена печать бюллетеней к выборам президента 

Мир24 1 час назад
ЦИК Азербайджана заявил, что печать бюллетеней для голосования на президентских выборах завершена, передает «МИР 24».
В ближайший понедельник документы начнут отправлять в избирательные округа.
Также перед выборами в Азербайджане идет регистрация наблюдателей. На данный момент ее прошли уже более 500 международных представителей из 52 стран, а также больше тысячи местных наблюдателей.
За две недели до выборов началась агитация.
Выборы президента Азербайджана состоятся 11 апреля. В них будут участвовать восемь официально зарегистрированных кандидатов.
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