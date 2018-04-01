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ЦИК Азербайджана зарегистрировал более 600 международных наблюдателей
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ЦИК Азербайджана зарегистрировал более 600 международных наблюдателей 

РИА Новости 32 минуты назад
Фото: РИА Новости
БАКУ, 1 апр — РИА Новости. Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Азербайджана обнародовала в воскресенье данные о регистрации международных наблюдателей на президентские выборы в стране 11 апреля, на сегодняшний день комиссия зарегистрировала 603 международных наблюдателя.
"На сегодняшний день регистрацию прошли 603 международных наблюдателя. За выборами будут наблюдать 52 представителя международных организаций. Наблюдатели, которые прибудут в Азербайджан, будут представлять 54 страны", — сообщили РИА Новости в ЦИК.
В комиссии добавили, что для наблюдения в окружных избирательных комиссиях прошли регистрацию 55 965 местных наблюдателей.
Ранее в республике завершился процесс регистрации кандидатов на высший государственный пост. Борьбу будут вести восемь человек: кандидат от правящей партии «Новый Азербайджан», действующий президент страны Ильхам Алиев; Гудрат Гасангулиев от партии «Народный фронт целостного Азербайджана»; Араз Ализаде от Социал-демократической партии Азербайджана; Фарадж Гулиев от партии «Национальное движение возрождения»; Рази Нуруллаев от «Инициативной группы фронтистов»; Хафиз Гаджиев от партии «Современный Мусават»; самовыдвиженец Захид Орудж; Сардар Мамедов от Демократической партии Азербайджана.
Ряд оппозиционных партий, в частности, «Национальный совет», «Партия народного фронта» и «Мусават», заявили о бойкоте выборов.
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