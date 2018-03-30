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Презервативы с царицей Тамар вызвали возмущение в Грузии
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Презервативы с царицей Тамар вызвали возмущение в Грузии 

Деловая газета «Взгляд» 2 часа назад
Презервативы, выпускаемые грузинской компанией «Аииса», возмутили местных традиционалистов в связи с тем, что на упаковках изображены в том числе исторические персонажи, среди них царица Тамар, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
Компания более года работает на местном рынке, и ее продукция пользуется популярностью, в том числе среди многочисленных туристов. Презервативы покупают, невзирая на высокую цену за штуку — более трех лари (полтора доллара). Однако в последнее время в Грузии консервативная часть общественности проводит различные акции против этих презервативов, считая надругательством над историей, религией и устоями подобные изображения — царицы Тамар или монумента «Грузия-мать» и так далее.
В интервью грузинскому порталу allnews.ge представители компании заявили, что будут защищаться в судах из-за того, что им угрожают.
«От таких угроз, от агрессии будем защищаться в судах», — отметили в компании, где рассчитывают на помощь правозащитников и аппарата омбудсмена.
Патриархия Грузии ранее весьма критично отозвалась о такой деятельности компании. Кроме того, недовольные выпуском «оскорбительных» презервативов провели на днях пикет у парламента в Кутаиси.
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