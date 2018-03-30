Сладкоежки из Азербайджана: в чем секрет местных угощений?

Азербайджане ни одно застолье не обходится без десерта. Даже приготовление национальных сладостей к празднику может занимать целый день. Причем в этом процессе участвуют родственники, друзья, соседи. В чем же секрет азербайджанских угощений? Из чего готовят шекербуру и пахлаву? Узнаете в программе «Такие странные» 1 апреля в 6:30 на телеканале «МИР» . Кроме того, отправимся в Тбилиси и узнаем все о сценических способностях местных жителей. Правда ли, что все грузины — прирожденные артисты? Увидите совсем скоро! ПОЗНАЙ ДЗЕН С НАМИПОДПИШИСЬ НА НАС В TELEGRAM