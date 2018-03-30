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Россельхознадзор запретил ввозить мандарины, сладости, орехи и специи из Абхазии
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Россельхознадзор запретил ввозить мандарины, сладости, орехи и специи из Абхазии 

ИА «Сусанин» 1 час назад
Фото: ИА «Сусанин»
Москва. Россельхознадзор запретил ввозить мандарины, сладости, орехи и специи из Абхазии. Как сообщили в пресс-службе ведомства, запрет вступит в силу 2 апреля 2018 года.
На такой шаг Россельхознадзор был вынужден пойти из-за активности в Абхазии коричневого-мраморного клопа. «Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору с сожалением вынуждена констатировать критическую фитосанитарную обстановку, сложившуюся в Абхазии», — говорится в сообщении ведомства.
При этом Россельхознадзор не уточнил до какого момента будет действовать этот запрет. В свою очередь ряд изданий сообщает, что ввозить мандарины, сладости, орехи и специи из Абхазии нельзя будет временно.
По информации НТВ, российские специалисты уже предложили коллегам пять видов химических препаратов, которые помогут в борьбе с клопом. Первую партию этих средств Россельхознадзор передаст абхазским коллегам в ближайшее время.
Кроме того, телеканал уточнил, что коричнево-мраморный клоп зимой 2017 года уничтожил большую часть цитрусовых, в результате чего на Новый год во многих магазинах россияне не смогли приобрести абхазские мандарины.
ИА «Сусанин»: последние новости
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