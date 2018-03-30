Бурджанадзе: Запад ошибается, пытаясь загнать Россию в угол

«Я всегда говорила Западу, что пытаться изолировать Россию — это ошибка. Наоборот, надо вовлекать Россию в международные организации, отношения. Только там можно в определенной степени корректировать политику. Силой влиять на политику России не получилось ни у кого. Ни у Чингиcхана, ни у Наполеона, ни у Черчилля, ни у Гитлера. И тем более этого не смогут сделать сегодняшние мировые лидеры», — сказала она в интервью грузинскому информационному агентству «Интерпрессньюс».

Экс-председатель парламента, которая осенью намерена баллотироваться в президенты, сообщила, что «обязательно направится в Москву » и будет делать все для нормализации отношений с Россией, а также для прямого диалога с абхазами и осетинами.

«Говорят, что наши депутаты хотят законодательно запретить такие визиты. Если это сделают, поеду в Москву на следующий же день, проведу там встречи. И посмотрим, как меня арестуют!», — сказала Нино Бурджанадзе.

По ее словам, во время всех переговоров с руководством России она поднимала и будет поднимать «все актуальные темы для Грузии и ее народа».