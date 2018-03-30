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Бурджанадзе: Запад ошибается, пытаясь загнать Россию в угол
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Бурджанадзе: Запад ошибается, пытаясь загнать Россию в угол 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Экс-председатель парламента Грузии, лидер оппозиционного «Демократического движения» Нино Бурджанадзе заявила, что Запад ошибается, пытаясь загнать в угол Россию, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
«Я всегда говорила Западу, что пытаться изолировать Россию — это ошибка. Наоборот, надо вовлекать Россию в международные организации, отношения. Только там можно в определенной степени корректировать политику. Силой влиять на политику России не получилось ни у кого. Ни у Чингиcхана, ни у Наполеона, ни у Черчилля, ни у Гитлера. И тем более этого не смогут сделать сегодняшние мировые лидеры», — сказала она в интервью грузинскому информационному агентству «Интерпрессньюс».
Экс-председатель парламента, которая осенью намерена баллотироваться в президенты, сообщила, что «обязательно направится в Москву» и будет делать все для нормализации отношений с Россией, а также для прямого диалога с абхазами и осетинами.
«Говорят, что наши депутаты хотят законодательно запретить такие визиты. Если это сделают, поеду в Москву на следующий же день, проведу там встречи. И посмотрим, как меня арестуют!», — сказала Нино Бурджанадзе.
По ее словам, во время всех переговоров с руководством России она поднимала и будет поднимать «все актуальные темы для Грузии и ее народа».
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