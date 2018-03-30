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Транспортный коридор «Север-Юг» реализуется за счет очень серьезных усилий Азербайджана и Ирана — президент И. Алиев
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Транспортный коридор «Север-Юг» реализуется за счет очень серьезных усилий Азербайджана и Ирана — президент И. Алиев 

ИА Синьхуа 1 час назад
Баку, 29 марта /Синьхуа/ — Транспортный коридор «Север-Юг» реализуется за счет очень серьезных усилий иранской и азербайджанской сторон. Об этом сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая сегодня здесь на азербайджано-иранском бизнес-форуме.
"Работы, проведенные за последние два года, создали основную почву для открытия этого маршрута. Первый тестовый поезд проследовал из Азербайджана на территорию Ирана в период моего прошлогоднего визита в Иран. Сегодня уже строится грузовой терминал, и вчера был подписан исторический документ. Был подписан договор в связи со строительством железной дороги Астара-Решт, " — сказал глава государства.
По словам президента, этот договор сыграет особую роль в реализации транспортного коридора «Север-Юг». —0—
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