Транспортный коридор «Север-Юг» реализуется за счет очень серьезных усилий Азербайджана и Ирана — президент И. Алиев

Баку , 29 марта / Синьхуа / — Транспортный коридор «Север-Юг» реализуется за счет очень серьезных усилий иранской и азербайджанской сторон. Об этом сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев , выступая сегодня здесь на азербайджано-иранском бизнес-форуме. "Работы, проведенные за последние два года, создали основную почву для открытия этого маршрута. Первый тестовый поезд проследовал из Азербайджана на территорию Ирана в период моего прошлогоднего визита в Иран. Сегодня уже строится грузовой терминал, и вчера был подписан исторический документ. Был подписан договор в связи со строительством железной дороги Астара-Решт, " — сказал глава государства. По словам президента, этот договор сыграет особую роль в реализации транспортного коридора «Север-Юг». —0—