Баку, 29 марта /Синьхуа/ — Транспортный коридор «Север-Юг» реализуется за счет очень серьезных усилий иранской и азербайджанской сторон. Об этом сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая сегодня здесь на азербайджано-иранском бизнес-форуме.
"Работы, проведенные за последние два года, создали основную почву для открытия этого маршрута. Первый тестовый поезд проследовал из Азербайджана на территорию Ирана в период моего прошлогоднего визита в Иран. Сегодня уже строится грузовой терминал, и вчера был подписан исторический документ. Был подписан договор в связи со строительством железной дороги Астара-Решт, " — сказал глава государства.
По словам президента, этот договор сыграет особую роль в реализации транспортного коридора «Север-Юг». —0—