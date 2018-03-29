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В Чечне выпустят книгу об истории региона
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В Чечне выпустят книгу об истории региона 

ТАСС 55 минут назад
МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Глава Чечни Рамзан Кадыров провел встречу с республиканской комиссией по истории чеченского народа, где обсудил работу над созданием книги по истории региона.
"Сегодня мы обсудили промежуточные итоги работы комиссии. Руководитель администрации главы и правительства Чеченской Республики Абдулкахир Израйилов сообщил, что члены комиссии побывали в научной командировке в Грузии, Турции и Иордании — странах, где проживают многочисленные чеченские диаспоры. Они также тесно взаимодействуют с кавказоведами, изучавшими историю чеченского народа", — написал Кадыров на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».
Он добавил, что специалисты собрали значительный архивный материал, к переводу которого предстоит привлечь лингвистов. Один из членов комиссии также занимается созданием базы о событиях, которые происходили в Чечне последние 30 лет.
После завершения работы над материалами выпустят книгу об истории Чечни, начиная с X века.
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