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Азербайджан победит в войне с Арменией
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Азербайджан победит в войне с Арменией 

ИноСМИ 1 час назад
Фото: ИноСМИ
Российский Центр анализа стратегий и технологий обнародовал масштабное исследование, посвященное конфликтам на Кавказе. Книга, обнародованная во вторник, называется «В ожидании бури: Южный Кавказ».
Как передает haqqin.az, авторы, среди которых такие аналитики, как Макиенко, Барабанов, Йешильташ, Лавров, Лямин, Нерсисян, проанализировали боевые действия на линии соприкосновения армянских и азербайджанских войск двухлетней давности, отметили рост военного бюджета Азербайджана, превосходство над Арменией в плане демографии.
В третьей главе книги аналитики описывают сценарий «новой войны» за Карабах, отмечая, конечно же, что война нежелательна. При этом подчеркивается, что основная причина неудач азербайджанской армии в 1991 — 1994 годах — это политическая нестабильность в стране.
Что касается нынешней ситуации, то с учетом опыта боевых действий в апреле 2016 года аналитики определили следующие рамочные условия боевых действий для Азербайджана. Первое — это быстрота. Кроме того, необходимо сорвать мобилизацию, развертывание и переброску армянских сил, а для этого азербайджанским ВС нужно использовать дальнобойные средства поражения на значительную глубину.
На начальном этапе ВС Азербайджана должны с помощью авиации и дальнобойных систем (Точка-У, Lynx и т.д.) поразить армянские пункты складирования тяжелого вооружения и техники. Кроме того, необходимо нарушить коммуникации между Арменией и «НКР». Эксперты считают, что эту задачу можно успешно выполнить.
При этом отмечается, что армянской стороне будет легче обороняться на севере и западе «НКР». Иное дело — на юге, где из-за степной местности преимущество будет у азербайджанской стороны.
Равнины есть и возле Тертера и Агдама, где расположен стратегически важный для армян «агдамский укрепрайон». Здесь эксперты прогнозируют сильные удары азербайджанской армии при «мощной танковой поддержке».
Указывается, что Вооруженные силы Азербайджана имеют возможность массированно применить высокоточное оружие (Spike-NLOS) и ударные беспилотники.
В случае успешного «равнинного наступления» армянские силы окажутся перед перспективой глубокого охвата территории «НКР», что создаст условия для «потрясения всей армянской обороны».
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