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Введен запрет на поставки товаров растительного происхождения из Абхазии
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Введен запрет на поставки товаров растительного происхождения из Абхазии 

АиФ-Кубань 1 час назад
Фото: АиФ-Кубань
Поставки всех товаров растительного происхождения из Абхазии запрещены.
Как сообщают в ведомстве, такую меру специалисты Россельхознадзора применяют с большим сожалением. Со 2 апреля из Абхазии в Россию запрещено ввозить все товары растительного происхождения, включая даже многооборотную тару и древесно-упаковочный материал. Всему виной — критическая фитосанитарная обстановка, вызванная распространением на территории республики карантинного для стран — членов Евразийского экономического союза объекта — коричнево-мраморного клопа.
Это сделано в целях недопущения распространения опасного карантинного объекта на территории Российской Федерации и сохранения экспортного потенциала страны.
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