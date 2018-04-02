Введен запрет на поставки товаров растительного происхождения из Абхазии

Поставки всех товаров растительного происхождения из Абхазии запрещены.

Как сообщают в ведомстве, такую меру специалисты Россельхознадзора применяют с большим сожалением. Со 2 апреля из Абхазии в Россию запрещено ввозить все товары растительного происхождения, включая даже многооборотную тару и древесно-упаковочный материал. Всему виной — критическая фитосанитарная обстановка, вызванная распространением на территории республики карантинного для стран — членов Евразийского экономического союза объекта — коричнево-мраморного клопа.

Это сделано в целях недопущения распространения опасного карантинного объекта на территории Российской Федерации и сохранения экспортного потенциала страны.