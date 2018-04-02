Вступил в силу запрет на импорт в Россию абхазских фруктов и орехов

Полный запрет на ввоз в Россию фруктов и орехов из Абхазии , вступивший в силу со 2 апреля, может быть продлен на неопределенный срок. Об этом сообщила официальный представитель Россельхознадзора Юлия Мелано в интервью «Российской газете».

Временный запрет на импорт абхазских товаров растительного происхождения был введен 29 марта в связи с «критической фитосанитарной обстановкой» из-за распространения в Абхазии коричнево-мраморного клопа. Представитель ведомства высказала предположение, что вредитель мог «оказаться искусственно выведенным в рамках биологической диверсии». Абхазия не гарантирует, что сможет «справиться с заразой в кратчайшие сроки», отметила Мелано.