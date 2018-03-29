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Россельхознадзор запретил ввоз всей растительной продукции из Абхазии
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Россельхознадзор запретил ввоз всей растительной продукции из Абхазии 

Российская Газета 30 минут назад
Фото: РИА "ВистаНьюс"
Причиной этому послужило распространение на территории республики карантинного для стран-членов Евразийского экономического союза объекта — коричнево-мраморного клопа.
"С сожалением вынуждена констатировать критическую фитосанитарную обстановку, сложившуюся в Абхазии по указанному объекту", — отметили в Россельхозадзоре.
Ограничения введены в целях недопущения распространения опасного карантинного объекта на территории России и сохранения экспортного потенциала страны.
Запрет на ввоз начнет действовать со 2 апреля 2018 года.
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