Россельхознадзор запретил ввоз всей растительной продукции из Абхазии 

Причиной этому послужило распространение на территории республики карантинного для стран-членов Евразийского экономического союза объекта — коричнево-мраморного клопа.
"С сожалением вынуждена констатировать критическую фитосанитарную обстановку, сложившуюся в Абхазии по указанному объекту", — отметили в Россельхозадзоре.
Ограничения введены в целях недопущения распространения опасного карантинного объекта на территории России и сохранения экспортного потенциала страны.
Запрет на ввоз начнет действовать со 2 апреля 2018 года.