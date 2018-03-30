Ещё
Премьер Грузии опроверг сообщения СМИ о возможной отставке
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Премьер Грузии опроверг сообщения СМИ о возможной отставке 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: Вестник Кавказа
ТБИЛИСИ, 30 мар — РИА Новости. Премьер Грузии Георгий Квирикашвили опроверг сообщения СМИ о его возможной отставке, заявив, что еще несколько лет не намерен покидать должность главы правительства.
Ранее телекомпания «Рустави 2» со ссылкой на свои источники сообщила о возможной отставке Квирикашвили. Эта тема стала активно обсуждаться после публикации премьером открытого письма в адрес российского руководства с призывом наладить двусторонние отношения. По данным «Рустави 2», позицию Квирикашвили поддержали далеко не все в его команде.
"Хочу сказать к вниманию тех людей, которые, как вороны окружают одиннадцатый этаж правительства и устанавливают таймер к отставке премьера Квирикашвили, хочу их заверить, что этот таймер минимум несколько лет не зазвенит, поэтому пусть отдохнут, выспятся, пока Грузия пойдет вперед", — сказал Квирикашвили в пятницу на брифинге.
Грузия разорвала дипломатические отношения с РФ в августе 2008 года в ответ на признание Москвой независимости Абхазии и Южной Осетии. Однако коалиция «Грузинская мечта», пришедшая к власти по итогам выборов в октябре 2012 года, назвала одним из главных приоритетов внешней политики нормализацию отношений с РФ. Эта же политическая сила одержала победу на парламентских выборах в 2016 году.
РИА Новости: последние новости
Черногория высылает одного российского дипломата в связи с "делом Скрипаля" Грузия выслала одного российского дипломата в знак солидарности с Лондоном В МИД раскритиковали резолюцию СПЧ ООН по Грузии
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Москве эвакуировали ТЦ «РИО»114
Варум отказалась от хита «Зимняя вишня»88
Не служивших по состоянию здоровья призовут в армию551
Пока вы спали: Армия призовет 128 тысяч человек116
Минобороны прокомментировало обман радаров РФ335
Видео
04:46
СК пришел в администрацию Кемерово
Происшествия
00:22
Минобороны показало испытания «Сармата»
Оружие
01:30
В Москве эвакуировали ТЦ «РИО»
Происшествия
04:22
Подруга рассказала об отношениях Табакова с дочерью
Шоу-бизнес
03:15
Сафронов боится повторить судьбу Дали
Шоу-бизнес
03:16
Звезд уличили в вербовке девушек в секс-рабство
Шоу-бизнес
01:00
Началось строительство станции «Воронцовская»
Новости Москвы
00:29
Собянин одобрил проект школы на Дмитровском шоссе
Новости Москвы
01:25
Москвичи поколения X решили судьбу метро
Новости Москвы Социология
02:35
Москвичей предупредили о резком похолодании
Общество Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение