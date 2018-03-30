Премьер Грузии опроверг сообщения СМИ о возможной отставке

Ранее телекомпания «Рустави 2» со ссылкой на свои источники сообщила о возможной отставке Квирикашвили. Эта тема стала активно обсуждаться после публикации премьером открытого письма в адрес российского руководства с призывом наладить двусторонние отношения. По данным «Рустави 2», позицию Квирикашвили поддержали далеко не все в его команде.

"Хочу сказать к вниманию тех людей, которые, как вороны окружают одиннадцатый этаж правительства и устанавливают таймер к отставке премьера Квирикашвили, хочу их заверить, что этот таймер минимум несколько лет не зазвенит, поэтому пусть отдохнут, выспятся, пока Грузия пойдет вперед", — сказал Квирикашвили в пятницу на брифинге.