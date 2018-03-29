Глеб Никитин планирует развивать культурные и экономические связи региона с Арменией

фото Николая НестеренкоГлеб Никитин планирует развивать культурные и экономические связи региона с АрмениейВ нижегородском Кремле прошла рабочая встреча главы Нижегородской области Глеба Никитина с губернатором Вайоц Дзорской области Республики Армения Арутюном Саргсяном.

Как отметил Глеб Никитин в ходе рабочей встречи, «в торгово-экономической сфере взаимодействие региона с Арменией идет поступательными темпами, в 2017 году товарооборот между Нижегородской областью и Республикой Армения составил более 33 миллионов долларов США, увеличившись на 15% по сравнению с 2016 годом. При этом экспорт составил около 25 миллионов долларов и увеличился на 8%, импорт — более 8 миллионов долларов и увеличился на 43%».

По словам губернатора Вайоц Дзорской области Арутюна Саргсяна, со стороны Армении будут приложены все усилия для дальнейшего роста экономического потенциала и товарооборота регионов. «Это будет касаться как сельскохозяйственной сферы, так и производства строительных материалов и развития сотрудничества в сфере культуры и образования», — заверил Арутюн Саргсян. В частности, представители Армении выразили заинтересованность в увеличении числа армянских студентов, обучающихся в вузах региона. Встреча была организована департаментом внешних связей правительства Нижегородской области в рамках визита делегации Вайоц Дзорской области Республики Армения по случаю празднования 150-летия Максима Горького. Участниками мероприятия также стали и.о. вице-губернатора Нижегородской области Евгений Люлин , представитель МИД России в Нижнем Новгороде Сергей Малов , директор департамента внешних связей правительства нижегородского региона Ольга Гусева и председатель Нижегородской армянской общины Агаси Алекян.

«Для меня визит делегации Вайоц Дзорской области стал знаком большого уважения к региону, — отметил глава Нижегородской области Глеб Никитин. — Отрадно, что поводом для него стало участие в мероприятиях, посвященных 150-летию со дня рождения Максима Горького. Творчество этого великого русского писателя связывает наши страны и регионы».

Напомним, что 21 августа 2014 года основной школе №1 с углубленным изучением русского языка в г. Джермуке Вайоц Дзорской области было присвоено имя Максима Горького. В марте 2018 года правительством Нижегородской области был передан комплект художественной литературы и документальных материалов о жизни и творческом пути Горького для педагогического коллектива и учащихся школы.