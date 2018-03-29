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Военно-Грузинскую дорогу закрыли из-за риска схода лавин
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Военно-Грузинскую дорогу закрыли из-за риска схода лавин 

Мир24 2 часа назад
Военно-Грузинскую дорогу закрыли для всего транспорта из-за ухудшения погоды, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Республики Северная Осетия.
«В связи с ухудшением погодных условий на территории Грузии, запретить движение для всех видов автотранспортных средств на участке город Владикавказ — населенный пункт Ларс — в направлении на выезд из Российской Федерации с 11:00 минут 29 марта до особого распоряжения», — отмечается в сообщении.
Спасатели рекомендуют пока не ездить в данном направлении, чтобы не образовались пробки.
В департаменте автодорог Минрегионразвития и инфраструктуры республики уточнили, что из-за интенсивного снегопада и лавинной опасности проезд перекрыт на участке в 16 километров. Речь идет о маршруте Гудаури-Коби (Крестовый перевал) международной автомагистрали Мцхета — Степанцминда — Ларс (Военно-Грузинская дорога). Транспорт не будут пускать минимум до 20:00 четверга.
Кроме того в Дарьяльском ущелье на 134-135 км Военно-Грузинской дороги временно запрещена остановка транспорта. В районе опасного участка дежурят полицейские патрули.
«МИР 24» напоминает, что Военно-Грузинская дорога — это единственная сухопутная трасса, связывающая Россию с Закавказьем, в частности с Грузией и Арменией.
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