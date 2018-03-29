В Тбилиси произошел конфликт из-за попытки сорвать российский флаг

Член саакашвилевского «Единого национального движения» Гиви Кублашвили прибыл к гостинице «Астерион» в районе Ортачала в Тбилиси и опротестовал, что здание украшено среди прочих флагов и российским. «Национал» потребовал встречи с менеджером. Все это он снимал на камеру мобильного телефона, сообщает грузинская телекомпания «Палитра».

«Грузинские патриотры не потерпят российский флаг в центре столицы. Флаг страны-оккупанта оскорбляет всех грузин. Пусть снимут сами или же мы залезем и снимем!», — говорил Кублашвили в ожидании менеджера.

Однако менеджер отказался выполнять требование «национала», вступил с тем в словесную перепалку, разозлившись несогласованной видеосъемкой. Ситуация накалялась, и менеджер потребовал от охранника вывести с территории непрошенных гостей.

«Знайте предателей! Этот флаг — плевок в душу», — так закончил съемку «национал», пообещавший, что добьется своего и сам снимет в какой-то момент флаг России с данного отеля.