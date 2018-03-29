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В Тбилиси произошел конфликт из-за попытки сорвать российский флаг
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В Тбилиси произошел конфликт из-за попытки сорвать российский флаг 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Сторонник экс-президента Грузии Михаила Саакашвили потребовал снять флаг России с одной из гостиниц в Тбилиси, что едва не привело к конфликту с менеджером отеля, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси со ссылкой на местные СМИ.
Член саакашвилевского «Единого национального движения» Гиви Кублашвили прибыл к гостинице «Астерион» в районе Ортачала в Тбилиси и опротестовал, что здание украшено среди прочих флагов и российским. «Национал» потребовал встречи с менеджером. Все это он снимал на камеру мобильного телефона, сообщает грузинская телекомпания «Палитра».
«Грузинские патриотры не потерпят российский флаг в центре столицы. Флаг страны-оккупанта оскорбляет всех грузин. Пусть снимут сами или же мы залезем и снимем!», — говорил Кублашвили в ожидании менеджера.
Однако менеджер отказался выполнять требование «национала», вступил с тем в словесную перепалку, разозлившись несогласованной видеосъемкой. Ситуация накалялась, и менеджер потребовал от охранника вывести с территории непрошенных гостей.
«Знайте предателей! Этот флаг — плевок в душу», — так закончил съемку «национал», пообещавший, что добьется своего и сам снимет в какой-то момент флаг России с данного отеля.
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