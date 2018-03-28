Гражданин Азербайджана задержан в Тбилиси за нападение на школьника

БАКУ , 29 мар — Sputnik . По обвинению в нападении с особой жестокостью на 13-летнего мальчика в Тбилиси задержан 22-летний гражданин Азербайджана , сообщает Sputnik Грузия со ссылкой на сайт министерства внутренних дел Грузии.

Инцидент зарегистрирован в среду днем в седьмом квартале Важа-Пшавела грузинской столицы. По словам очевидцев, нападение произошло, когда учащийся восьмого класса возвращался домой из школы. В лифт вместе с ним зашел обвиняемый, который, по распространившейся информации, попытался выколоть ребенку глаза. На крики мальчика выбежали соседи, которые вызвали сотрудников полиции и «Скорую помощь».

"Я смотрела из окна, появились патруль, «Скорая помощь». Я, конечно же, поинтересовалась. На 13-м этаже началась заварушка, крики о том, что к ребенку на десятом этаже в лифт зашел какой-то больной, была попытка насилия. Соседка, молодая девушка, с седьмого этажа услышала крики «глаза выкалываются, течет кровь», и она в ту же минуту позвонила в патруль", — сказала местная жительница Тея Надирадзе телеканалу Imedi.

В настоящее время подросток находится в Детской центральной больнице имени Иашвили. На месте происшествия все еще мобилизованы сотрудники полиции. Проводится экспертиза.

"Он (пациент — ред.) находится в шоковом зале неотложной помощи, контактный, дает адекватные ответы на вопросы. На шее у него cтрангуляционная линия. На данный момент идет обследование пациента. Компьютерной томографией какие-то анатомические повреждения не наблюдаются. У него есть клинические признаки сотрясения мозга. Зрение в правом глазу пониженное. После исследований будет решено, пациент будет направлен в наше нейрохирургическое отделение или перейдет в специализированную глазную клинику", — сказал врач больницы.

Уголовное дело возбуждено по статье «систематические побои либо иное насилие, причинившие физические или психические страдания потерпевшему в отношении заведомо для виновного несовершеннолетнего, лица, находящегося в беспомощном состоянии либо в материальной или иной зависимости от виновного» Уголовного кодекса Грузии, что карается лишением свободы на срок от четырех до шести лет.