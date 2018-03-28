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Очамчырский «Эрцаху» выступил в Цхинвале
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Очамчырский «Эрцаху» выступил в Цхинвале 

Sputnik Абхазия 2 часа назад
Фото: Sputnik Абхазия
СУХУМ, 28 мар — Sputnik. В Южной Осетии ждут приезда абхазского ансамбля народного танца и песни «Эрцаху». Творческий коллектив из Абхазии представит свою программу в Цхинвале 12 апреля, сказала Sputnik Южная Осетия главный администратор государственного ансамбля «Симд» Кристина Гаглоева.
Концерт абхазского ансамбля станет вторым большим культурным событием в этом году. Перед ним, 5 апреля, в Цхинвале концерт даст госансамбль"Симд".
"Абхазский ансамбль народного танца «Эрцаху» приедет в Цхинвал в рамках гастрольного тура по Северному Кавказу. Днем ранее они порадуют своим творчеством североосетинских ценителей искусства", — сказала Гаглоева.
Ансамбль «Эрцаху» существует уже 40 лет. Последние годы им руководит абхазский деятель культуры, заслуженный артист Южной Осетии Вианор Логуа.
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