Очамчырский «Эрцаху» выступил в Цхинвале

СУХУМ, 28 мар — Sputnik . В Южной Осетии ждут приезда абхазского ансамбля народного танца и песни «Эрцаху». Творческий коллектив из Абхазии представит свою программу в Цхинвале 12 апреля, сказала Sputnik Южная Осетия главный администратор государственного ансамбля «Симд» Кристина Гаглоева.

Концерт абхазского ансамбля станет вторым большим культурным событием в этом году. Перед ним, 5 апреля, в Цхинвале концерт даст госансамбль"Симд".

"Абхазский ансамбль народного танца «Эрцаху» приедет в Цхинвал в рамках гастрольного тура по Северному Кавказу. Днем ранее они порадуют своим творчеством североосетинских ценителей искусства", — сказала Гаглоева.

Ансамбль «Эрцаху» существует уже 40 лет. Последние годы им руководит абхазский деятель культуры, заслуженный артист Южной Осетии Вианор Логуа.